Calciomercato Juventus, Paratici aggiorna sulla situazione attaccante

Calciomercato Juventus, intervistato nel pre partita Paratici ha aggiornato sulla situazione attaccante e sul mercato in entrata

Calciomercato Juventus, Paratici ha aggiornato sulla situazione attaccante. Come sappiamo i bianconeri stanno cercando un nuovo attaccante da aggiungere alla rosa di Pirlo. Nel pre partita il direttore sportivo bianconero ha parlato del mercato e delle possibilità. Ecco cosa ha detto: “Noi non faremo un mercato per necessità ma per opportunità”. Parole decisamente chiare che non lasciano dubbi. Infatti Pirlo sta già testando la possibilità di utilizzare Kulusevski negli 11 titolari come seconda punta.

Kuluveski potrebbe essere lui il “nuovo” attaccante. Stando alle parole del direttore sportivo, i bianconeri non hanno necessità di acquistare. Una rosa competitiva che è stata già studiata ad hoc in estate. Pertanto i bianconeri entreranno nel mercato solo davanti ad opportunità. La possibilità di vedere lo svedese nell’inedito ruolo di attaccante non sarà più così tanto casuale, anzi, già oggi il maestro lo sta provando negli 11 titolari affiancando Cristiano Ronaldo.