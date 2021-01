Formazioni ufficiali Juventus Bologna. Le scelte di Pirlo per il match di Serie A delle ore 12.30. De Ligt torna a disposizione

Formazioni ufficiali Juventus Bologna: una sfida importantissima quella di oggi per la Juventus, sia per il morale ma soprattutto per continuare il ciclo di vittorie consecutive, dopo la splendida vittoria della Supercoppa che ha incoronato i bianconeri campioni portando il primo trofeo sotto la gestione Pirlo. Il morale è dunque alle stelle e Pirlo vuole continuare a macinare punti importanti per riprendere il Milan capolista. Conto il Bologna di Sinisa non sarà di certo facile dunque ci sarà da lavorare non perdendo la concentrazione. Dopo lo stop per via della positività al Covid-19 torna disponibile ma partendo dalla panchina anche De Ligt.

Formazioni ufficiali Juventus Bologna, le scelte di Pirlo

Ritorno di Alvaro Morata dal primo minuto che sembra aver ritrovato la forma, così come il capitano Giorgio Chiellini al fianco del solito Leonardo Bonucci. Il maestro ha fatto le sue scelte per il match di oggi alle 12.30, che si disputerà in casa della Juventus all’Allianz Stadium. Una sfida molto importante contro un avversario da non sottovalutare. Concentrazione massima per una sfida di vitale importanza per il campionato. Ecco, dunque, gli undici che scenderanno in campo: