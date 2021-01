Juventus, il calendario di febbraio: le sfide in programma

La Juventus sta vivendo un mese di gennaio davvero a tutta birra, con tanti impegni ravvicinati e molte soddisfazioni per gli uomini di Pirlo.

Il ko con l’Inter è stato cancellato dalla conquista della Supercoppa Italiana e l’ultima vittoria ottenuta contro il Bologna ha ridotto il distacco dalla vetta. Senza dimenticare che c’è ancora un match da giocare, ancora contro i partenopei. Il girone d’andata dunque si chiude con un bilancio positivo, ma non ci si può fermare nemmeno un attimo perché mercoledì si giocherà nei quarti di finale di Coppa Italia e domenica sul campo della Sampdoria. Ma il mese di febbraio non sarà meno impegnativo, tutt’altro.

Juventus, a febbraio anche la Champions League

Tra gli impegni della Juventus nel prossimo mese ci potrebbero essere prima di tutto le due semifinali di Coppa Italia (il 3 e il 10) ma il 17 febbraio ci sarà l’importante ottavo di finale d’andata di Champions che si giocherà sul campo del Porto. Una partita fondamentale per il cammino dei bianconeri nel torneo. E in campionato? Anche in serie A non mancheranno le partite difficili. Il 6 c’è il match tra la squadra di Pirlo e la Roma, il 13 la trasferta contro il Napoli di Gattuso. E poi altre due partite da vincere, rispettivamente il 22 allo Stadium contro il Crotone e il 27 in trasferta sul campo del Verona. Un mese di febbraio a tutta intensità dunque per Ronaldo e compagni, da vivere con grande partecipazione.