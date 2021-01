Juventus Spal Coppa Italia, probabili formazioni: ritorna Chiesa

Juventus Spal, le probabili formazioni per la sfida di Coppa Italia che vedrà impegnati i bianconeri, potrebbe riposare CR7 ma torna Chiesa

Juventus Spal, per i bianconeri inizia un vero tour de force in vista della Champions. Proprio per questo motivo le energie vanno preservate in seguito agli importanti match che avranno i bianconeri da qui fino alla partita contro il Porto in Europa. Pirlo per la sfida in Coppa Italia contro lo Spal che si disputerà mercoledì sera potrebbe andare in contro ad un necessario turnover. Per il match casalingo valido per i quarti di finale della competizione potrebbe riposare Cristiano Ronaldo ma ritorna dal primo minuto Federico Chiesa.

Juventus Spal probabili formazioni: riposa Ronaldo

Dal primo minuto potremmo vedere dunque Kulusevski affiancato da Alvaro Morata. La necessità di preservare energie in questo momento così cruciale per la stagione diventa la priorità, pertanto al posto del fenomeno portoghese ci sarà Kulusevski che già si è messo in luce anche nel ruolo di seconda punta, ma è ancora da chiarire se davvero Pirlo si priverà del fenomeno portoghese. Come dicevamo poc’anzi Pirlo andrà in contro ad un importante turnover e rivedremo dal primo minuto anche leader indiscussi come Gigi Buffon. Ecco quindi i probabili undici che scenderanno in campo mercoledì sera contro lo Spal: