Calciomercato Juventus, l’ipotesi impossibile: “Dybala per Dzeko”

C’è un giocatore che è tornato prepotentemente protagonista tra i rumors del calciomercato della Juventus in questo mese di gennaio.

Il calciatore in questione è Edin Dzeko, bomber della Roma ma che i giallorossi potrebbero cedere in questa sessione di mercato visto il rapporto non idilliaco con il tecnico Paulo Fonseca. Certo l’ingaggio del calciatore sembra un po’ frenare ogni tipo di trattativa. Ad ogni modo il centravanti piace alla Juventus ma anche all’Inter, oltre che a Real Madrid e Barcellona. Restano comunque pochi giorni per definire il suo futuro.

