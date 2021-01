Calciomercato Juventus, ufficiale: ceduto il difensore

Il calciomercato della Juventus non è fatto solamente di acquisti, ma anche di cessioni. Alcune volte a far crescere dei giovani talenti.

E’ qusto il caso di un difensore centrale che il tecnico della Cremonese, Fabio Pecchia, ex juventino, conosce benissimo. Un calciatore che avrà modo di maturare in serie B sotto la guida di un allenatore ambizioso, pronto a dargli lo spazio che merita.

Calciomercato Juventus, Coccolo ceduto in prestito

Come si legge sul sito della Cremonese, è ufficiale l’arrivo in grigiorosso di un calciatore della Juve. “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da JUVENTUS F.C. il diritto alle prestazioni sportive di Luca Coccolo” si legge nella nota. “Nato a Ciriè (Torino) il 23 febbraio 1998, difensore, Coccolo è cresciuto nelle giovanili del club bianconero. Con la squadra Primavera della Juventus ha vinto un’edizione del torneo di Viareggio mentre nella passata stagione con l’Under 23 ha conquistato la Coppa Italia di Serie C. In carriera ha collezionato 78 presenze in Serie C di cui 65 in bianconero (più altre 6 presenze in Coppa Italia) e 13 con la maglia del Prato (stagione 2017/18)”.