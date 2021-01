Angel Di Maria si avvicina a rinnovare con il Paris Saint Germain. Il sogno di Paratici di portarlo alla Juventus va man mano svanendo.

L’Equipe aggiorna i tifosi della Juventus su una delle situazioni aperte di calciomercato. Fabio Paratici stava seguendo con particolare attenzione l’evolversi della situazione riguardante Angel Di Maria al Psg. I rumors che vengono da Oltralpe però non sono dei migliori per ciò che riguarda la formazione allenata da Andrea Pirlo. Sarebbe stata una mezzala di grande qualità. Di quelle che piacciono al tecnico bresciano.

Di Maria e il rapporto con Pochettino

A meno di sorprese, pertanto, Di Maria resterà a Parigi. L’ex Real ha rifiutato la proposta di rinnovo per un’altra stagione, con taglio dello stipendio che raggiunge i circa 13 milioni lordi. Ha chiesto per la firma almeno un biennale. Filtra comunque ottimismo in tal senso, visto che il club qatariota non vuole perderlo. Per Pochettino in tal senso riveste un ruolo centrale nel gioco, nella fattispecie da trequartista libero da grossi impegni tattici. non va sottovalutata neppure un’altra cosa. Lui e tutta la sua famiglia si trovano benissimo nella Capitale francese. Adieu Juve, dunque, si va verso il rinnovo col Psg.