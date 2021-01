Juventus, il Covid genera -62 milioni. Crollo Inter: -73

Il Covid ha frenato la crescita di tutte le società europee. La Juventus ha perso il 13% di fatturato, mentre l’Inter addirittura il 20%.

Il Barcellona mantiene anche per il 2019/20 la vetta della classifica dei ricavi delle società di calcio. E’ quanto emerge dalla Football Money League 2021, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte. Nella stagione 2019/20 il club blaugrana ha mantenuto la prima posizione davanti al Real Madrid, seppur con un fatturato di 715 milioni di euro, in netto calo rispetto agli 840 milioni del 2018/19. La pandemia Covid-19 si riversa in maniera devastante sull’universo calcistico, accendendo la spia d’emergenza nei conti delle società. Colpa, ovviamente, dei mancati ricavi da stadio e dai tagli dei ricavi sui diritti tv. La Juventus, ad esempio, è decima con 397,9 milioni di fatturato (contro i 459,7 della stagione precedente, -13%).

