Juventus, Nicolò Fagioli fu un ex pupillo di Allegri, questa sera il giovane centrocampista under 23 torna titolare contro lo Spal

Juventus Spal, questa sera alle ore 20.45 si disputerà il match di Coppa Italia che vedrà diversi volti giovani e alcune riserve di lusso. Il maestro per la partita all’Allianz Stadium ha deciso di schierare fra i titolari del match anche un ex pupillo di Allegri, stiamo parlando di Nicolò Fagioli, centrocampista italiano classe 2001. Facente parte della rosa dell’Under 23 bianconeri, Fagioli questa sera avrà la possibilità di mettersi in mostra partendo dal primo minuto in prima squadra.

Nicolò Fagioli, chi è? Il pupillo di Allegri torna titolare

Un importante compito per il giovane classe ’01 che questa sera sarà titolare in un match decisivo per il passaggio del turno in Coppa Italia. Ma andiamo a scoprire e ripercorrere brevemente chi è Nicolò Fagioli: