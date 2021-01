Juventus-Spal probabili formazioni: le novità di Pirlo

Juventus-Spal è il quarto di finale di Coppa Italia che andrà in scena questa sera. Gara unica, l’obiettivo sono le semifinali con l’Inter.

La formazione bianconera scenderà in campo allo Stadium contro un avversario di categoria inferiore ma non per questo non agguerrito. In Europa ci sono stati in questa stagione tanti esempi di squadre meno quotate che sono poi riuscite a battere le big. La Juve non vorrà correre rischi e proverà fin da subito a mettere in chiaro la sua superiorità tecnica.

