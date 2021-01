Juventus-Spal streaming e diretta in chiaro: dove vedere il match di Coppa Italia

Juventus-Spal è il quarto di finale di Coppa Italia in programma questa sera, 27 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Una partita che nasconde molte insidie quella che attende la formazione bianconera, visto che giocherà contro un avversario di categoria inferiore che non avrà nulla da perdere e che dunque potrebbe creare qualche grattacapo. Non bisogna dimenticare i tanti impegni ravvicinati che la squadra di Pirlo ha avuto in questo periodo. Tuttavia la Juventus vorrà subito cercare di prendersi un vantaggio e ottenere così il pass per le semifinali, dove ad attenderla c’è l’Inter del grande ex Antonio Conte. Il tecnico bianconero però farà turnover per questa partita.

