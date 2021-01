Calciomercato Juventus, scoppiata la McKennie mania: riscatto vicino

Le prestazioni di Weston Mckennie non sono passate inosservate, e la Juventus lavora per il rinnovo del texano: ecco le offerte sul piatto

McKennie riscatto Juventus/ In casa Juventus sono tutti pazzi di Weston McKennie. Il centrocampista texano si sta rivelando un vero e proprio fattore in questo fase della stagione, diventando un vero e proprio punto di riferimento in campo e fuori. Con l’ex Schalke 04 in campo, la squadra bianconera guadagna molto in termini di compattezza e di “effervescenza”: il classe ’98 ha messo a referto già ben 4 goal, tre in campionato ( contro Torino, Milan e Bologna) e uno al Camp Nou in occasione della gara contro il Barcellona.

Un ruolino di marcia niente male, per un calciatore al quale, non dimentichiamolo, veniva attribuita la causa del mancato tesseramento di Luis Suarez ( ricordiamo tutti il conciliabolo sorto in merito al passaporto dell’uruguayano). E invece, questa mezzala poliedrica sta convincendo sotto molti punti di vista: in tanti lo paragonano al primo Vidal, e in effetti le analogie con il centrocampista cileno non si fermano alla comune propensione per il goal. Una tipologia di giocatore del quale Maurizio Sarri avrebbe avuto assoluto bisogno per la sua idea di calcio fatta di inserimenti e di verticalizzazioni.

Calciomercato Juventus, si lavora per il riscatto di McKennie

Pirlo se lo coccola e la Juve pensa già a come riscattarlo: come rivelato da il bianconero.com, nel contratto firmato da McKennie la scorsa estate c’era una clausola che obbliga i bianconeri ad esercitare il riscatto qualora il calciatore dovesse disputare il 60 per cento delle partite della rosa. Un risultato facilmente raggiungibile, vista la continuità con la quale viene utilizzato. Ciò non toglie la possibilità che la dirigenza bianconera punti a ridurre di qualche milione l’esborso, puntando ad inserire bonus legati a prestazioni e presenze. Corollario ad una trattativa il cui esito sembra essere già scritto. Chiamasi McKennie mania: oh yes!

