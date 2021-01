Altro colpo per la #Juventus Under 23: in arrivo Il centravanti Emanuele #Pecorino dal Catania. 🔜⚪️⚫️

 Calciomercato Juventus, Emanuele Pecorino in arrivo dal Catania. Un altro giovane si potrebbe unire all’Under 23 bianconera. Un altro colpo in prospettiva che potrebbe diventare il nuovo partner di Fagioli. Già ieri sera abbiamo visto come quest’anno la Juventus del maestro sia pronta a fare esordire giovanissimi proprio dalla squadra B, ecco che Pecorino potrebbe diventare importante proprio in ottica prima squadra.

Calciomercato Juventus, colpo in prospettiva: arriva un altro giovanissimo

Qualora la Juventus dovesse chiudere con Emanuele Pecorino, il giocatore si aggregherà all’Under 23 ma, come già sta accadendo per altri giovani, Pirlo potrebbe saltuariamente impiegarlo in Prima Squadra. Già ieri sera nella sfida cruciale per la Coppa Italia contro lo Spal abbiamo visto come il maestro abbia dato grande risalto ai giovani, ad esempio a Fagioli che ha giocato dal primo minuto. Stando infatti alle parole dello stesso maestro che in conferenza stampa aveva detto “Le squadre B avranno un’opportunità ” oggi più che mai puntare sui giovani diventa una priorità . E proprio dall’Under 23 il maestro Pirlo sta pesando molto spesso dando spazio a giovani che diversamente non avrebbero mai esordito in prima squadra.

Ora potrebbe essere il turno di Pecorino, ex Milan che ha con i suoi 19 anni sta già mettendosi parecchio in risalto. La Juventus continua a puntare su questa strategia, proprio perché, da quest’anno, si è inaugurata una rifondazione che ha come priorità l’assoluta necessità di crescere giovani promesse.