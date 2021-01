Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano un’altra giovanissime stella americana, stiamo parlando di Giovanni Reyna

Calciomercato Juventus, altro colpo a stelle e strisce in target. I bianconeri con la rifondazione di Pirlo stanno sempre di più guardandosi intorno in Europa e l’ultimo giovanissimo profilo che sembra aver, davvero, interessato la dirigenza è Giovanni Reyna. Centrocampista del Borussia Dortmund con passaporto portoghese ma di nazionalità americana, è la nuova stella che potrebbe fare al caso dei bianconeri. Talento cristallino e qualità offensive notevoli: Reyna classe 2002 è già riuscito ad incantare la Germania, e in Bundes sono sicuri sul fatto che diventerà molto forte.

Calciomercato Juventus, bianconeri a stelle e strisce: scambio per il giovane

Come dicevamo poc’anzi il giovane Reyna che ha incantato la dirigenza bianconera è un operazione possibile anche perché il giocatore possedendo il passaporto portoghese faciliterebbe il passaggio in bianconero. Per anticipare le concorrenti e garantirsi, quindi, un talento per il futuro la dirigenza bianconera dovrà studiare la mossa vincente ma soprattutto convincere i tedeschi. Proprio per questo motivo l’ultima idea verterebbe su un possibile scambio: il cartellino di Federico Bernardeschi per Reyna. Operazione in divenire ma che potrebbe scaldare il mercato già in questo periodo.