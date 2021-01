Paratici ha una pazza idea. Il sostituto di Dybala è già in Serie A

Fabio Paratici per luglio sta pensando di prendere Josip Ilicic dell’Atalanta nel caso Paulo Dybala dovesse lasciare la Serie A e la Juve.

Secondo quanto riporta Calciomercatoweb.it, Paratici avrebbe messo gli occhi su Josip Ilicic. Il trequartista dell’Atalanta è tornato a splendere in questa stagione a suon di gol e prestazioni sontuose. Potrebbe essere lui l’erede di Paulo Dybala, il cui contratto scade nel 2022 e che potrebbe lasciare la Juventus anche al netto del rinnovo. A vantaggio di Ilicic, anche i costi contenuti dell’operazione che si aggirerebbe intorno ai 7-10 milioni di euro. Inutile evidenziare che si tratta di un autentico crak per la Serie A.

Paratici pensa ad Ilicic per il dopo Dybala

L’opzione Ilicic è intrigante, ma l’Atalanta come risponderà? Ha già perso una sua bandiera come Gomez, accetterà di fare lo stesso con lo sloveno? Difficile ipotizzarlo, ma ciò che è sicuro appare un’altra cosa. La Juventus, che non riesce a cedere nessuno, potrebbe riuscirci con Paulo Dybala. E’ l’unico intorno al quale potrebbe crearsi un po’ di mercato. Privandosi della Joya, entrerebbe del cash. La liquidità sarebbe quindi fondamentale per Paratici per continuare l’opera di rinnovamento e la crescita dei futuri campioncini bianconeri.