Juventus, l’allenamento dell’ancora infortunato Paulo Dybala postato sui propri portali social è già diventato virale.

Juventus, l’affetto che lega Paulo Dybala al suo cane è cosa – ormai – nota. Ogni tanto lo vediamo protagonista di alcuni sui post e di tante storie, anche insieme alla fidanzata Oriana. Ma l’ultimo video di Paulo che si allena con il suo cane è già diventato storia del web. Nel video vediamo l’attaccante argentino, ancora fuori per infortunio, che si allena a torso nudo mentre il suo cane lo “bacia” e “disturba” durante l’esercizio. Un siparietto molto tenero e allo stesso tempo divertente che è già diventato, presto, virale.

Juventus, Dybala si allena con il suo cane: il video è virale

Un video pubblicato sui propri portali social (nelle stories), qua il link:

https://www.instagram.com/stories/paulodybala/2496797469693402270/

che sta già facendo parlare tutto il web. La tenerezza del cane di Dybala è già diventata virale. Un affetto sentito che li unisce anche nel duro allenamento pomeridiano. Paulo non vede l’ora di poter tornare a giocare, l’infortunio l’ha già tenuto fuori per diverse settimane. Ora la speranza è di recuperarlo in questo mese, sempre più cruciale, per la stagione della Juventus e della rosa di Pirlo. Il suo contributo potrebbe risultare essenziale.

In questo mese di febbraio per i bianconeri inizierà un vero e proprio tour de force. Avere la rosa al completo sarà essenziale. Concentrazione massima per portare a termine tutte le competizioni dove, i bianconeri, sono ancora in corsa. Dalla Coppa Italia contro l’Inter fino alla sfida di Champions contro il Porto e ovviamente il campionato, ci saranno big match contro Roma e Napoli.