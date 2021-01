Sampdoria Juventus, domani sera alle ore 18.00 i bianconeri sfideranno in trasferta a Genova la Samp di Ranieri

Sampdoria Juventus, domani sera alle ore 18.00 i bianconeri di Andrea Pirlo saranno in trasferta a Genova contro la Sampdoria di Ranieri. Una sfida valida per la Serie A che inaugura il tour de force che da qui fino alla fine del mese di febbraio vedrà impegnati i ragazzi del maestro. Un momento cruciali appunto che inizia con una sfida molto importante. Per l’occasione il maestro schiererà gli undici titolari migliori a disposizione. La ricerca dei tre punti è essenziale per riagganciare la testa della classifica, quest’anno più che mai la vittoria del titolo passerà da partite del genere certamente non semplici.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il mediano: anche la Fiorentina

Sampdoria Juventus, le probabili formazioni: le scelte di Pirlo

Ritorno dal primo minuto di Cristiano Ronaldo. Dopo la pausa di Coppa Italia il fenomeno portoghese è pronto a ritornare sul campo con il solo obiettivo di portare alla vittoria la propria squadra. Ad affiancare il numero 7 bianconero ci sarà il solito Alvaro Morata. Ecco, quindi, gli undici che scenderanno in campo domani sera: