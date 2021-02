Sampdoria Juventus, Chiellini a Sky si sbilancia sulla corsa scudetto

Le parole di Chiellini ai microfoni di Sky dopo Sampdoria-Juventus: ecco quanto dichiarato dal capitano bianconero

Sampdoria Juventus Chiellini/ Una partita da vincere quella di Marassi per la Juve di Andrea Pirlo, che porta a casa il bottino pieno al termine di una prestazione convincente, che proietta i bianconeri a meno sette dal Milan capolista. Protagonista del match contro la compagine di Claudio Ranieri è stato sicuramente Giorgio Chiellini, che al termine del match ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky:

“Una vittoria importante, al netto del successo del Milan di quest’oggi. Siamo stati cattivi in difesa e bravi in attacco: ovviamente ci sono alti e bassi in una partita, ma l’idea di aggredirli alti c’è sempre. Concludiamo un mese importante, con un solo passo falso, durante il quale abbiamo mostrato passi in avanti importanti. Ci aspetta un mese di fuoco, con 6 partite molto stimolanti che diranno tanto sulle nostre ambizioni: siamo pronti a dare battaglia per lo scudetto.”