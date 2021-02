Dembele alla Juventus, calciomercato: Paratici ha un piano. E Dybala…

Calciomercato Juventus, Dembele nel mirino. Qualora dovesse essere ceduto Paulo Dybala, l’esterno francese potrebbe diventare un obiettivo concreto dei blaugrana

Calciomercato Juventus Dembele Dybala/ Che il Barcellona sia una polveriera non è certo una novità. Per dimostrarlo, basterebbe tirare in ballo le note vicissitudini legate a Lionel Messi che, salvo clamorosi colpi di scena, concluderà la sua esperienza con la maglia blaugrana al termine di questa stagione. Ne sa qualcosa anche Ousmane Dembele, che a dispetto degli attestati di stima che il tecnico dei catalani Ronald Koeman gli ha più volte rivolto, sembrerebbe essere intenzionato a cambiare aria. Il francese non avverte la fiducia del club, e come riporta il quotidiano “Sport”, qualora dovesse arrivare un’offerta importante, l’ex Dortmund potrebbe abbandonare la compagnia.

La fila per il transalpino non manca, Già il Manchester United e il Chelsea hanno provato ad imbastire una trattativa con il Barca, senza portarla a termine. Anche la Juve ha effettuato alcuni sondaggi con l’entourage del calciatore, senza mai approfondire il discorso, alla luce della valutazione che il Barcellona fa del proprio calciatore, che si attesta sui 60 milioni di euro. Qualora dovesse essere ceduto Dybala, però, la situazione potrebbe ben presto cambiare…