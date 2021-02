Juventus no stop: già oggi in campo, ecco il lavoro fatto

La Juventus non conosce riposo. Dopo l’incontro di ieri a Genova anche di domenica la squadra di Pirlo è scesa in campo.

Del resto il mese di febbraio che inizierà domani sarà molto intenso e la squadra bianconera dovrà dosare al meglio le energie. Ci sarà da lottare in serie A per rientrare in corsa per il titolo, ma ci saranno da giocare le due semifinali di Coppa Italia con l’Inter e anche il match di Champions contro il Porto. Si ricomincia proprio dall’atteso confronto con i nerazzurri. Una partita che sa di rivincita dopo il ko subito in campionato da Lukaku e soci.

