Calciomercato Juventus, l’ultimo tentativo per Giroud potrebbe trovare consensi, ma più verosimilmente per l’estate, i dettagli:

Calciomercato Juventus, l’ultimo tentativo per Giroud è cosa – ormai – nota. I bianconeri ci stanno provando dato che il Chelsea si sta interessante da vicino alla situazione Dzeko. Il centroavanti bosniaco è in rottura con i giallorossi ed è pronto a salutare la capitale. Se l’attaccante decidesse di andarsene i blues avrebbero molto interesse nel garantirsi le prestazioni sportive. In quel caso la Roma potrebbe rimanere a secco di uomini lì davanti, proprio per questo motivo è al vaglio l’ipotesi di uno scambio.

Calciomercato Juventus, l’ultimo tentativo per la punta: c’è una novità

Giroud è ancora decisivo e lo sta dimostrando anche al Chelsea. La Roma, dal suo punto di vista, vorrebbe poter rimpiazzare Dzeko con un attaccante di livello e se il Chelsea dovesse muoversi in quella direzione, allora, l’ipotesi scambio potrebbe diventare – realmente – concreta. E la Juventus? I bianconeri hanno fatto diversi sondaggi per l’ex Marsiglia, tanto che lo stesso Pirlo fece, in una conferenza stampa di qualche mese fa, il nome di Giroud come possibile rinforzo per la sua rosa attaccanti. Ma gli inglesi, almeno per il momento, sembrano intenzionati a tenerselo stretto. I risultati arrivano ancora e nonostante l’età certamente non più giovanissima, il centroavanti francese fa ancora la differenza.