Calciomercato Juventus, ha deciso: vuole lasciare il Real

Siamo arrivati ormai agli sgoccioli del calciomercato della Juventus ma c’è ancora tempo per qualche trattativa e qualche rumor.

I tifosi bianconeri continuano a sperare che le ultime ore di questa sessione possano portare in dote a mister Pirlo un nuovo attaccante. Non bisogna però dimenticare che la dirigenza bianconera sta lavorando anche per il futuro, come confermano i tanti colpi messi a segno per l’Under 23, ormai diventato un serbatoio importante per la prima squadra. E in ogni caso si guarda sempre con grande attenzione anche al futuro, fissando dei possibili obiettivi per gli anni a venire.

