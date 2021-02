Calciomercato Juventus, rifiutata offerta monstre dall’Inghilterra

Il calciomercato della Juventus si è chiuso ieri sera senza sussulti. La quarta punta auspicata da molti alla fine non è arrivata.

E’ partita Khedira e dunque sostalziamente l’organico di Andrea Pirlo non ha subito variazioni. La seconda parte della stagione sarà affrontata con la rosa che abbiamo visto all’opera finora. Sportmediaset ha però rivelato che proprio nell’ultimo giorno di mercato la Juventus ha rifiutato una proposta davvero sostanziosa arrivata dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, no al Liverpool per Demiral

Il Liverpool infatti avrebbe messo sul piatto la bellezza di 57 milioni di euro per arrivare al difensore turco Demiral. I Reds di Klopp infatti hanno dovuto sopperire ai gravi infortuni occorsi ai loro centrali, Van Dijk su tutti. E per questo motivo avevano intenzione di puntare proprio su Demiral. Ma la società bianconera ha fatto muro, del resto il turco sta crescendo all’ombra di Bonucci e Chiellini per diventare un pilastro della squadra del futuro. Incassato il no dei bianconeri, il Liverpool ha poi preso in prestito dallo Schalke il centrale Kabak, che era stato seguito anche dal Milan in passato.