Calciomercato Juventus, ufficiale: due colpi per l’Under 23

Il calciomercato della Juventus si è chiuso ieri senza l’arrivo della sospirata quarta punta per l’allenatore Andrea Pirlo.

Il lavoro fatto dalla dirigenza bianconera in questo ultimo mese è stato incentrato più che altro sulle mosse per il futuro, sulla possibilità di rinforzare l’under 23 bianconera. Che del resto nel corso di questa stagione è stato un importante serbatoio dal quale ha potuto attingere l’allenatore della prima squadra. Che ha lanciato talenti come Frabotta, Dragusin e via dicendo.

