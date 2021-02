Juventus, Paratici si fionda sul talento dell’Aston Villa

La Juventus vuole Chukwuemeka. Si tratta di un autentico potenziale talento. Ha 17 anni e gioca nell’Aston Villa. Su di lui mezza Premier League.

The Times ha svelato che si sta per scatenare un’asta di livello mondiale. Tutti a caccia di un talento che farà parlare di sé e che infiammerà i cuori dei suoi nuovi sostenitori. Per il momento è allocato a Birmingham e milita nell’Aston Villa. Stiamo parlando di Carney Chukwuemeka, profilo che il ds Fabio Paratici conosce molto bene al pari dei suoi colleghi di mezza Europa.

Chukwuemeka, Juventus pronta a dare battaglia

Il club bianconero è pronto a sfidare le big europee per il trequartista 17enne. Trequartista delle giovanili dell’Aston Villa, il ragazzo piace anche a Bayern Monaco, Liverpool, Manchester United e Manchester City. Una sfida tra titani, dunque, che la Juve spera di vincere per assicurarsi uno dei prospetti più seguiti nel panorama europeo. Carney Chukwuemeka è il centrocampista è il giocatore più giovane della seconda formazione dei Villans. Indossa la maglia numero 10 perché è anche l’elemento di maggiore talento. Di origini nigeriane, è forte fisicamente ed è provvisto di buona capacità con la palla tra i piedi. Il centrocampo è l’habitat naturale di questo giocatore. Grazie alle sue caratteristiche sia atletiche che tecniche, infatti, è in grado di occupare senza difficoltà tutte le posizioni della zona mediana. Il meglio di sé, però, lo esprime nel ruolo di mezzala destra, dove sa mettere in mostra la sua esplosività in entrambe le fasi.