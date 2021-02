Demiral, no della Juventus ad un’offerta shock del Liverpool

Demiral è stato ad un passo dal lasciare la Juventus nella finestra di mercato appena trascorsa. Il Liverpool si è sentito dire di no.

Per alcuni istanti la Juventus e Fabio Paratici hanno tentennato. Lo hanno fatto sicuramente, perché l’offerta era di quelle incredibili. L’ultima giornata del mercato invernale non ha riservato colpi a Vinovo, ma a un certo punto il ds si è dovuto difendere dall’assalto last minute del Liverpool a suon di milioni. Si, perché i Reds hanno provato a strappare Merih Demiral ai bianconeri con un’offerta monstre. Klopp era alla ricerca di un difensore centrale dopo l’infortunio di Van Dijk e dall’Inghilterra sono stati messi sul piatto 57 milioni di euro per convincere i bianconeri a privarsi dell’ex Sassuolo.

Demiral resta alla Juventus

Secondo Sportmediaset da Torino è arrivato un secco “no”. Nonostante il poco spazio avuto finora e qualche malcelato malumore, la Juve e Pirlo valutano Demitral un giocatore fondamentale soprattutto in prospettiva. Pensano ciò considerando che Chiellini potrebbe essere al passo d’addio e Bonucci non molto lontano. Stasera il calciatore turco potrebbe partire dal 1′ in Coppa Italia al fianco di De Ligt nel match contro l’Inter. San Siro per lui sarebbe una di quelle vetrine importantissime.