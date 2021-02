Dzeko per Bonucci, a giugno altro scambio tra Juventus e Roma

Dzeko e Bonucci potrebbero scambiarsi le casacche di gioco, mentre domenica l’uno cercherà di fermare l’altro. Roma e Juventus già ne parlano.

All’orizzonte uno scambio con annesse plusvalenze sull’asse Juventus-Roma. I due club hanno da tempo allacciato ottimi rapporti “politici” in barba alla storica rivalità tra le tifoserie. I tempi in cui Dino Viola e Gianni Agnelli si punzecchiavano sono ormai storia, le nuove esigenze finanziarie e tecniche impongono nuove alleanze. E’ in quest’ottica che Dzeko e Bonucci potrebbero essere scambiati, anche alla luce di un salto di qualità tecnico in entrambe le compagini.

Dzeko viene, Bonucci va

Il portale calciomercatoweb.it ha svelato la trattativa in essere. Uno scambio alla pari, dicevamo, sui 15 milioni di euro che consentirebbe a entrambe di registrare a bilancio delle plusvalenze. Da capire più che altro la disponibilità della Roma a farsi carico di un ingaggio pesante, circa 5,5 milioni, come quello del 33enne viterbese. Tra Juve ed entourage Dzeko, invece, ci sarebbe già un accordo di massima. L’agente del bosniaco è al lavoro per quella che sarebbe una ricucitura di facciata, ma allo stesso tempo per la prossima stagione, per un futuro lontano dalla Capitale ma sempre in Italia e in Serie A.