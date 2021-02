Formazioni ufficiali Inter Juventus, Coppa Italia: le scelte di Pirlo

Ritorno in campo di Cristiano Ronaldo ma affiancato da Kulusevski. Dietro non ci sarà Giorgio Chiellini ma il ritrovato De Ligt che nonostante la giovanissima età ha dimostrato di essere ancora in grado di fare la dovuta differenza. Match decisivo che avrà in campo 11 leoni, almeno questo si aspetta Pirlo e tutta la tifoseria della Juventus che questa sera vuole vincere, così da arrivare a Torino con un risultato positivo. Staremo vedere quello che succederà.