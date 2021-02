Infortunio Ramsey, Juventus: ecco quando rientrerà il gallese. E Dybala..

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il gallese dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro la Roma di questo fine settimana

Juventus Ramsey Infortunio/ Buone notizie sul fronte infortuni in casa Juventus: Aaron Ramsey, infatti, che non è stato convocato da Andrea Pirlo per la gara contro l’Inter a causa di un riacutizzarsi di un problema muscolare, sarà regolarmente a disposizione in vista della gara all’Allianz Stadium contro la Roma in programma sabato alle 18.

A rivelarlo è Sky Sport, che ha fornito anche alcune indicazione sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala: l’argentino da qualche giorno sta svolgendo un programma personalizzato, e potrebbe essere convocato per il match di settimana prossima contro l’Inter, quando i bianconeri si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia nella gara di ritorno contro i nerazzurri