Inter Juventus, Pirlo: “Grande partita, vi dico perché ho tolto Ronaldo”

Le parole di Andrea Pirlo ai microfoni della Rai dopo il fischio finale di Inter-Juventus

Andrea Pirlo ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni della Rai: ecco il contenuto:

“Non eravamo noi nel match di campionato, oggi abbiamo espresso un buon gioco: non è fatto ancora niente, anche perché ci sarà una gara di ritorno molto difficile. Non è facile mantenere buoni ritmi in ogni partita, ma faremo tutto il possibile per attuare ciò. Normale che Ronaldo fosse scontento, ma era fondamentale preservarlo un pò: ha dimostrato il suo valore con un’ottima prestazione. Abbiamo preparato bene la gara, disponiamo di una rosa di campioni, che hanno affrontato i nerazzurri con il giusto atteggiamento. La svolta è stata la vittoria contro il Napoli in Supercoppa.”