Video Gol Lautaro Inter Juventus: porta in rete i nerazzurri

Video Gol Inter Juventus, Coppa Italia: Lautaro porta in rete i nerazzurri. Clicca qui per vedere la rete del match

Video Gol Inter Juventus, Coppa Italia: Lautaro segna per i nerazzurri. Il ragazzo non ha sbagliato e dà un grosso contributo agli avversari, portando in rete i padroni di casa. Ora concentrazione fino alla fine del match, Pirlo ha le carte giuste per fare bene e provare a fare un buon risultato in previsione del ritorno delle semifinali che si giocheranno a Torino, all’Allianz Stadum. Un risultato che potrebbe già figurare fondamentale qualora i bianconeri uscissero da Milano senza perdere, così da gestire il ritorno con più tranquillità. Vedremo cosa succederà nei prossimi minuti ma intanto Lautaro porta in gol la squadra di Antonio Conte.

