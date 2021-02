Calciomercato Juventus, nella top 5 acquisti più costosi di gennaio c’è anche un nuovo giovane bianconero, ecco chi:

Calciomercato Juventus, Nella top cinque degli acquisti più costosi del mercato di gennaio c’è anche un bianconero, stiamo parlando di Nicolò Rovella del Genoa. Nonostante, per molti, il mercato bianconero sia stato in sordina, alla fine, la Juventus ha piazzato il colpo più costoso del mercato italiano. Per l’operazione Rovella si tratta del colpo più costoso in Italia messo a segno a gennaio.

Calciomercato Juventus, nella top 5 acquisti più costosi: c’è anche lui

Nicolò Rovella acquistato dal Genoa ma che rimarrà in prestito in rossoblu ancora fino alla fine della stagione è il quinto colpo più costoso d’Europa, dietro solo a Benrahma al West Ham, Haller all’Ajax, Szoboszlai al Lipsia e Diatta al Monaco. Un’altra operazione in prospettiva per i bianconeri che per l’ennesima volta piazzano un giocatore dalla prospettiva rosea. La Juventus nonostante non abbia fatto il grande botto in attacco, ci sono state rivalutazione sull’organico a disposizione come su Kulusevski che può giocare anche da punta. Ha comunque acquistato un ottimo calciatore dal futuro importante. Rovella potrebbe diventare l’uomo in più per il futuro bianconero, così sono convinti dalla dirigenza.