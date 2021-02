Inter, la delusione di Antonio Conte: “Abbiamo messo alla corde la Juve”

Antonio Conte ha commentato la gara tra Inter e Juventus, esprimendo un suo parere sulla prestazione dei suoi ragazzi

Conte Juventus Inter Dichiarazioni Rai/ Una sconfitta che brucia quella patita dall’Inter nell’andata delle semifinale di Coppa Italia, maturata al termine di una gara che aveva visto i padroni di casa passare in vantaggio grazie alla rete di Lautaro Martinez: tutto questo prima dell’orgogliosa rimonta portata avanti dalla Juventus, con Cristiano Ronaldo sugli scudi. Di questo, e di tanto, altro, ha parlato Antonio Conte ai microfoni di Raisport:

Leggi anche–>Inter Juventus, la gioia di Chiellini e Buffon. I loro post su Twitter

“Abbiamo fatto tutto noi, regalando due goal su altrettante disattenzioni. Anche in questa partita abbiamo creato tante occasioni di goal, e alla fine avremmo meritato molto molto di più. Dispiace, perché la prestazione c’è stata: abbiamo ancora la gara di ritorno, ma sappiamo che non sarà una passeggiata, dal momento che non affrontiamo l’ultima arrivata. Non ho rivisto il fallo da rigore, ma mi auguro che chi ha visto, abbia giudicato nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il progetto, posso dire che si è fermato in estate. Staremo a vedere cosa succederà.”