Champions League, la lista di Pirlo per gli impegni europei

Febbraio sarà un mese molto importante per la Juventus, che tornerà a giocare anche in Champions per affrontare il Porto agli ottavi.

Inutile sottolineare come la volontà della squadra e quella della società sia quella di cercare di arrivare fino in fondo alla competizione, anche se non sarà affatto semplice. Quella coppa manca davvero da tanto, troppo tempo nella bacheca della Juventus. Si riparte in questo mese con il match d’andata che vedrà l’undici di Pirlo impegnato contro il Porto. Ostacolo assolutamente non semplice da superare.

Come riporta Il Corriere dello Sport, è stata consegnata la Lista Uefa relativa ai giocatori impiegabili da Pirlo in questa fase ad eliminazione diretta. E non ci sono novità rispetto alla fase a gironi, considerando che la rosa a disposizione del tecnico non è stata ritoccata in chiave mercato. E’ partito solo Khedira, ma il calciatore già non era inserito nella lista.

