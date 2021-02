Kessie sempre più nel mirino della Juventus. Il Milan vuole uno scambio

Juventus sempre più convinta di rinforzare il centrocampo con Kessie del Milan. I rossoneri rispondono chiedendo Demiral. A giugno si fa?

Il portale calciomercatoweb.it riferisce di come la Juventus stia pensando seriamente di affondare il colpo su Frank Kessie del Milan. Il centrocampista rossonero è uno dei perni della formazione di Stefano Pioli, rigorista designato al posto di Ibrahimovic. La Vecchia Signora, però, starebbe valutando l’idea di portarlo a Torino per dare ulteriore nervo alla sua mediana. Si tratterebbe di un affare irrealizzabile per quelle che sono le finanze dei Campioni d’Italia. Sarebbe pertanto indispensabile

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, no ad una offerta monstre bianconera

Kessie alla Juventus e Demiral al Milan?

Kessie darebbe quella forza e capacità di inserirsi negli spazi che mancano alla mediana di Andrea Pirlo. La Juventus, insomma, ne avrebbe assolutamente bisogno, per questo motivo l’interesse e i primi abboccamenti potrebbero davvero tramutarsi in qualcosa di ben più solido. Si parla non a caso di un primo tentativo a fine stagione con una offerta di scambio. Per l’ex centrocampista dell’Atalanta la dirigenza juventina ‘sacrificherebbe’ Demiral, non imprescindibile per il tecnico bresciano e la cui valutazione è di almeno 40 milioni di euro. Il difensore turco è in crescita, ma il calciomercato è pur sempre il calciomercato.