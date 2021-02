Kulusevski contro l’Inter in Coppa Italia è stato sacrificato in marcatura su Brozovic, ma mai ha regalato un suo classico guizzo. Voti insufficienti sui giornali in edicola.

Dejan Kulusevski ancora insufficiente. Il talento svedese della Juventus non è riuscito ad incidere contro l’Inter nonostante abbia giocato per quasi 90′. E’ stato schierato ancora da seconda punta, in appoggio a Cristiano Ronaldo, ma non ha brillato più di tanto. Pirlo gli ha chiesto di schermare Brozovic e lui ha eseguito alla lettera, sacrificandosi in fase di non possesso. E’ col pallone tra i piedi che ha sprecato un contropiede e mai tirato in porta. Insomma, una prestazione che i giornali in edicola hanno evidenziato diametralmente opposto.

LEGGI ANCHE >>> Kessie sempre più nel mirino della Juventus. Il Milan vuole uno scambio