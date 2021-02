Calciomercato Juventus, Di Maria ha parlato di Messi e sembra che i due compagni di nazionale si ritroveranno al Psg, via libera per Mbappé?

Calciomercato Juventus, Angel Di Maria compagno di nazionale di Lionel Messi ha parlato della possibilità di vedere la pulce argentina nella prossima stagione a Parigi. Stando alle parole dell’esterno “Ci sono grosse probabilità” e questa notizia può essere anche positiva per la Juventus dato che, qualora arrivasse Messi, Neymar vicinissimo al rinnovo ritroverebbe l’ex compagno ai tempi del Barcellona ma Mbappé sarebbe libero di andarsene e firmare per un’altra squadra e magari proprio la società bianconera.

Calciomercato Juventus, Di Maria conferma Messi al Psg: via libera per un big

Un sogno nel cuore per i tifosi bianconeri. Sappiamo infatti come sia importante Cristiano Ronaldo per Mbappé. Il giovane fuoriclasse francese aveva come idolo proprio il portoghese della Juventus, ispiratosi già in tenera età alla carriera di CR7, come esempio fuori e dentro il campo. Chi lo sa, magari i due potranno finalmente giocare insieme e alla Juventus. Certamente arrivare ad un campionissimo del calibro di Mbappé non sarà semplice, soprattutto in questo periodo di crisi economica, ma sperare non costa nulla e visto che Messi lo libererà quasi certamente, la Juventus con un paio di cessioni importanti (Dybala ad esempio) potrebbe sognare davvero in grande.