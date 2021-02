Calciomercato Juventus, Aaron Ramsey a fine stagione potrebbe lasciare i bianconeri. Don Balon è sicuro, ecco le destinazioni:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano indiscrezioni sul futuro Aaron Ramsey centrocampista bianconero. Sembra che secondo le notizie diffuse da ‘Don Balon’ il gallese a fine stagione potrebbe lasciare Torino per cambiare squadra. Offerto a più club, fra cui Real Madrid e Barcellona che non sembra però così interessanti, il gallese potrebbe fare rientro in Premier League alla sua ex squadra, l’Arsenal ora capitanata da Arteta. Staremo a vedere quel che succederà, intanto i bianconeri si godono la presenza del gallese che sta ritrovando con Pirlo diverso spazio, sicuramente molto di più rispetto alla scorsa stagione.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: a fine stagione lascerà i bianconeri

Con Aaron Ramsey, Pirlo, si è trovato l’uomo in più capace di ricoprire anche più ruoli data la sua duttilità, ma la vera incognita legata al futuro è legata indissolubilmente al costo dello stipendio. Il gallese arrivato a parametro zero alla Juventus percepisce a stagione ben 7 milioni di euro, uno dei giocatori più pagati del roster bianconero. Pertanto la società sta facendo le sue dovute considerazioni su quello che sarà il futuro. Il mercato poco fluido e certamente non roseo dal punto di vista economico vincolerà tante società ai vertici. Proprio per questo motivo si dovranno fare sacrifici importanti e fra questi potrebbe figurare proprio il mediano gallese.