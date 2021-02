Calciomercato Juventus, Sarri al Marsiglia: arriva la risposta del tecnico

Sarri al Marsiglia, calciomercato Juventus: l’ex tecnico bianconero è stato contattato dal club francese, ecco la risposta

Calciomercato Juventus Sarri Napoli/ Sebbene la sessione invernale di calciomercato si sia appena conclusa, il mercato allenatori vive la sua fase più calda. In queste ore il nome di Maurizio Sarri è tornato pesantemente alla ribalta: prima il sondaggio del Napoli, con la posizione di Gattuso che appare alquanto traballante ( per usare un eufemismo). Il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis avrebbe avuto dei contatti informali con l’entourage del tecnico, dal quale però sarebbe arrivata una netta chiusura.

Stessa sorte è capitata al Marsiglia, alla disperata ricerca di un allenatore dopo le improvvise dimissioni di Villas Boas. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, Sarri avrebbe risposto con un secco “no, grazie” anche alle avances del club transalpino. Ricordiamo che l’ex Empoli è ancora sotto contratto con la Juve fino al 2022, e percepisce qualcosa come 5,5 milioni di euro più bonus: il club bianconero ha provato in tutti i modi a trovare una soluzione per la rescissione consensuale, ma la fumata bianca tanto agognata non è ancora arrivata. Molto probabilmente il Marsiglia ritornerà alla carica: staremo a vedere se riuscirà a far breccia nel “muro” eretto fino a questo momento dal tecnico.