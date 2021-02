Calciomercato Juventus, il Borussia all’assalto di Szczesny: pronta l’offerta

Una delle note liete di questo inizio di stagione per la Juventus è sicuramente Szczesny, le cui prestazioni sono sotto la luce dei riflettori. Il Borussia Dortmund studia la situazione

Calciomercato Juventus Szczesny/ Ormai non può essere considerata più una sorpresa: Szczesny sta dimostrando giorno dopo giorno, a suon di prestazioni importanti, di essere uno dei pilastri fondamentali della nuova creatura di Andrea Pirlo, che nelle ultime settimane sembra aver trovato una propria quadra definitiva. In questo scorcio di stagione alcuni provvidenziali interventi dell’ex numero uno della Roma hanno tenuto a galla una nave che rischiava di affondare: in Supercoppa, ad esempio, all’indomani delle bruciante sconfitta di San Siro contro l’Inter, Szczesny ha detto no prima a Lozano, e poi a Zielinski, con due interventi che definire strepitosi sarebbe soltanto un eufemismo.

Arrivato dall’Arsenal per soli 14 milioni di euro, il suo valore di mercato è sensibilmente aumentato, tanto che la dirigenza bianconera valuta il proprio portierone non meno di 40 milioni di euro. Anche per scoraggiare la concorrenza, Fabio Paratici ha più volte ribadito il fatto che la Juve intende puntare con decisione su “Tek“, che sembra aver raggiunto l’apice della sua carriera. Tuttavia, le sirene estere non mancano: soprattutto il Borussia Dortmund avrebbe messo in cima alla lista dei desideri proprio il classe ’90.