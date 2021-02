Juventus, prudenza su Dybala: ecco quando può tornare

La Juventus si prepara alla prossima sfida che la vedrà protagonista sabato pomeriggio contro l’ambiziosa Roma di Paulo Fonseca.

Un match sicuramente molto difficile che Pirlo si appresta ad affrontare in attacco con Ronaldo e Morata. Lo spagnolo ha giocato solo pochi minuti della semifinale d’andata di Coppa Italia e dunque avrà delle importanti energie da spendere. Non mancherà però CR7 tra i titolari, considerato che il portoghese è il calciatore che riesce sempre a spostare gli equilibri.



Juventus, Dybala può essere convocato contro la Roma

E Dybala? Il calciatore argentino è il vero punto interrogativo del momento. Come riporta Tuttosport le sue condizioni fisiche sono in miglioramento e dunque non è affatto da escludere che Pirlo possa inserirlo nell’elenco dei convocati per la sfida contro la Roma. Tuttavia in casa Juventus c’è grande attenzione attorno alle sue condizioni, e nessuno vuole rischiarlo. Del resto sono tante le sfide che attendono i bianconeri nel prossimo futuro. Per questo motivo è più probabile che possa far parte della squadra che si giocherà nel ritorno l’accesso alla finale di Coppa Italia contro l’Inter.