Juventus, la prossima sfidante di campionato, dopo la Roma, sarà il Napoli che potrebbe non avere Insigne, i dettagli:

Calciomercato Juventus: lo sappiamo, per i bianconeri è iniziato il mese infernale. Già affrontati i nerazzurri in Coppa Italia nell’andata delle semifinali, sabato ci sarà la Roma allo Stadium e poi, subito dopo, il ritorno contro l’Inter e per finire la trasferta contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Il tour de force per Pirlo è iniziato, ora la concentrazione è ai massimi storici e l’obiettivo è riuscire a superare questo mese senza sbagliare durante il cammino assai insidioso. Dopo il Napoli ci sarà anche la Champions. Ma per la sfida a Napoli i partenopei potrebbero fare a meno del proprio capitano Insigne che si è infortunato in Coppa Italia.

Juventus, big a rischio per la super sfida di campionato: c’è una novità

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne potrebbe saltare la gara in casa contro i bianconeri. Oggi il capitano dei partenopei si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio al polpaccio subito ieri in Coppa Italia. Ieri il numero 24 del Napoli ha subito una botta al polpaccio che lo ha costretto al cambio nel corso della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta pareggiata 0 a 0.