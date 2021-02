Juventus-Roma, le probabili formazioni. Fuori Kulusevski

Pirlo cambierà molto rispetto alla squadra che ha giocato in Coppa Italia con l’Inter. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Roma.

L’impegno con i capitolini è uno dei più importanti dell’intera stagione bianconera. Arriva a cavallo della doppia sfida con i nerazzurri e prima della complicata trasferta del San Paolo contro il Napoli. Insomma, i bianconeri sono attesi di un tour de force assurdo prima del match di Champions League contro il Porto. Le probabili formazioni di Juventus-Roma vedranno innanzitutto l’esclusione di Kulusevski, non bene contro il collettivo di Antonio Conte. Anche all’andata non fece benissimo.

Juventus-Roma: le probabili formazioni

Dopo la gara di Coppa Italia con l’Inter con tante rotazioni torneranno Szczesny, Bonucci, Chiellini, Danilo, Arthur, Chiesa e Morata. E così prende già sostanza l’undici della Vecchia Signora per la gara dello Stadium. Dall’infermeria: Ramsey e Dybala, come da programma, hanno svolto una seduta di lavoro personalizzata in campo. Entrambi vanno verso il forfait per la sfida con Fonseca, ma fanno passi avanti verso il rientro. Ecco di seguito le probabili formazioni di Juventus-Roma.