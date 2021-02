Calciomercato Juventus, Giulini accoglie Rugani: ecco le sue parole

Juventus, Le parole di Giulini sull’acquisto di Rugani: ecco quanto dichiarato dal presidente dei sardi sul nuovo arrivato

Calciomercato Juventus Cagliari Rugani Giulini/ Uno dei colpi di calciomercato più importanti messi a segno la scorsa sessione invernale è stato sicuramente quello del Cagliari, che ha formalizzato l’acquisto di Rugani in prestito fino al termine di questa stagione. Un rinforzo importante per i sardi, alla disperata ricerca di punti con i quali poter migliorare la propria posizione in classifica, dal momento che attualmente la compagine di Di Francesco occupa il quartultimo posto in classifica in coabitazione con il Torino.

A margine della presentazione di Rugani, il presidente del Cagliari Giulini si è detto assolutamente entusiasta dell’arrivo dell’ex centrale della Juve. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto un mercato importante, colmando le lacune strutturali della nostra rosa con acquisti di esperienza come quelli di Rugani e Nainggolan. Non avremmo voluto trovarci in questa posizione di classifica a questo punto della stagione, ecco perché avevamo bisogno di rinforzi d’un certo tipo. Rugani aveva anche altre offerte: si è rivelato un acquisto assolutamente centrato, la classica occasione di mercato. Siamo contenti del suo acquisto e crediamo che possa fare bene.”