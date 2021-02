Juventus Roma, contatto Villar-Rabiot: era rigore per gli ospiti?

La gara tra Juventus e Roma promette spettacolo: al momento i bianconeri sono avanti grazie a Ronaldo, ma c’è un contatto sospetto in area bianconera

Juventus Roma / Ci si aspettava spettacolo dal match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma, e al momento le due squadre non stanno tradendo le attese. Dopo un inizio importante della squadra di Fonseca, i bianconeri sono passati in vantaggio grazie a una splendida rete di Cristiano Ronaldo. Tuttavia, i giallorossi non si sono persi d’animo e si sono subito spinti in avanti alla ricerca del pareggio.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, le parole di Paratici su Dzeko

Timide proteste al 20′ per un contatto in area bianconera: Villar si era reso protagonista di una bella sortita, ma è stato fermato da un ottima chiusura di Rabiot, decisa e tempestiva. Intervento che è sembrato pulito, anche se alcuni giocatori della Roma hanno abbozzato delle proteste.