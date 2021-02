Juventus Roma, Ronaldo e Orsato: cosa è successo

Juventus Roma, Cristiano Ronaldo ha guardato l’orologio dell’arbitro Orsato per vedere la notifica del gol dei bianconeri

Juventus Roma, Serie A: Cristiano Ronaldo dopo aver segnato il gol che ha portato in vantaggio la sua Juventus ha controllato l’orologio di Orsato per capire se la rete era stata notificata o meno. Un gesto che non è passato inosservato a tutti i tifosi che sui social stanno pubblicando questa foto. I bianconeri sono in vantaggio sulla Roma all’Allianz Stadium sul risultato di 1 a 0. Gol chiaramente segnato dal solito Cristiano Ronaldo. Ora scopriremo cosa succederà per i prossimi minuti. L’obiettivo dei bianconeri è quello di portare a casa tre punti e agganciare la capolista. Non sarà semplice ma Pirlo ha tutte le carte in regola per portare a casa il risultato.

