Pagelle Juventus Roma e voti: Ronaldo cecchino, Morata assist man

Voti e pagelle di Juventus Roma

Pagelle Juventus Roma/ Partita da vincere per la Juventus e i bianconeri non sbagliano. Allo Stadium la squadra di Pirlo si impone per 2-0 e si attesta momentaneamente al terzo posto in classifica superando proprio i giallorossi. A decidere la gara sono state la rete di Ronaldo e l’autogoal di Ibanez.

Leggi anche–>Juventus Roma, contatto Villar-Rabiot: era rigore per gli ospiti?

Juventus

Szczesny 6: Non è impegnato molto dagli attaccanti giallorossi, ma si dimostra sempre nella partita disinnescando al meglio la conclusione di Carlos Perez