Calciomercato Juventus, futuro Pogba: può cambiare tutto

Il calciomercato della Juventus lo ha visto accostato più volte ai bianconeri nel corso delle ultime stagioni. Stiamo parlando di Paul Pogba.

Il francese ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi della Juventus, che lo vorrebbero rivedere nuovamente a centrocampo nella loro squadra del cuore. Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto della volontà del calciatore di cambiare aria, con i bianconeri e il Real Madrid molto interessati alle sue prestazioni. Ma ora le carte in tavola sembrerebbero essere cambiate.



LEGGI ANCHE—>Ramos, la rottura con il Real Madrid è insanabile. E la Juve…

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, c’è anche lui nella top 5 degli acquisti più costosi

Calciomercato Juventus, Pogba può rimanere allo United

Come riporta Calciomercato.it, infatti, il futuro di Paul Pogba potrebbe essere diverso da quello che finora si era ipotizzato. “The Sun” sottolinea come il francese adesso sia felice di giocare nello United, che è in lotta per il titolo in Premier League, e che dunque una sua partenza non è più scontata come sembrava. Il contratto con i Red Devils scade a giugno 2022 e la volontà del tecnico Solskjaer è quella di riuscire a convincerlo a rimanere in Inghilterra. In questo caso, logicamente, svanirebbe il sogno di rivederlo in bianconero.