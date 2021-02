Juventus, ora Pirlo non può proprio rinunciare a lui

La Juventus contro la Roma ha conquistato l’ennesimo successo di questo periodo che sembra essere davvero magico per la squadra di Pirlo.

Tre punti che gli hanno consentito di scavalcare proprio i giallorossi al terzo posto in classifica e nello stesso tempo avvicinarsi alle due milanesi che sono in vetta alla classifica. Insomma un momento da sfruttare nel migliore dei modi, senza possibilità di riposarsi perchè martedì sera Ronaldo e compagni sono attesi da un match molto delicato contro l’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Altro ostacolo da superare, altro successo da conquistare per la gioia dei tifosi.



