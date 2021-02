Calciomercato Juventus, potrebbe tornare in Premier League

Il calciomercato della Juventus ormai è inevitabilmente proiettato al futuro e alle mosse che farà la dirigenza nella prossima estate.

Come al solito il club non si tirerà indietro. Proverà a rinforzare l’organico a disposizione di Pirlo per renderlo sempre più completo e competitivo. Per arrivare però a nuovi acquisti ci sarà però la necessità senz’altro di cedere alcune pedine. E ci sono alcuni elementi bianconeri che ovviamente fanno gola a molte società. Sia in Italia che in Europa. Uno di questi è un centrocampista classe 1990, nel pieno dunque della maturità calcistica.



